Kocaeli Şehir Tiyatroları, prömiyerler, turneler ve ödüllü oyunlardan oluşan yeni sezon repertuvarıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sezonun ilk oyunu 9 Ekim Perşembe günü sahnelenecek "Kusursuz Dünya’ya Yolculuk" adlı çocuk müzikali olacak. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen ve Mimar Sinan’ın hayatını konu alan "Sinan" adlı oyunun dünya prömiyeri ise 30 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 28. kuruluş yıldönümü olan 11 Kasım’da da yeni oda tiyatrosunda "Unutmak" adlı oyunun prömiyeriyle seyirci karşısına çıkacak. Yeni sezonda ayrıca Şakir Gürzimar’ın yöneteceği "Karar" adlı oyun sahneye konulacak. "On İkinci Gece" ve "O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbisem" gibi oyunlar da turnelerle ilçelerdeki sanatseverlerle buluşacak.

Daha önce yoğun ilgi gören ve ödüller kazanan yapımlar da yeni sezonda repertuvarda yer almayı sürdürecek. Böylece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, hem yeni prodüksiyonlarla hem de klasikleşen eserlerle dolu dolu bir programla sanatseverlere seslenecek.