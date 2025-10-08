Türkiye'de kutsal kitapların şifresini çözdüğünü iddia ederek ünlenen Ömer Çelakıl'a İnegöl'den rakip çıktı. 2024 yılında Deşifreler adıyla bir kitap çıkaran Ömer Korkut(35), eserinde Kuran-ı Kerim başta olmak üzere kutsal kitaplar ve Hadisleri farklı metotlarla inceleyerek, şifresini çözdüğünü öne sürdü.



Kitabında sayılara büyük önem veren İnegöllü yazar, ikinci kitabına da "Deşifreler-2" ismini verdi. Kitap marketlerde satışa sunulan eserle ilgili bilgi veren Ömer Korkut, "Kitabımın konusu; Kur'an-ı Kerim ve tüm Kutsal kitaplarda geçen öğretileri, konuyla alâkalı ilmi meseleleri, tarihi hâdiselerle ilintiler kurmaya çalıştım. Mesela; Hadid/Demir sûresinden, Çeliğin icad edildiği seneyi hesaplamak. Nahl sûresinden 'Altın oran'ı bulmak gibi. Herkesin çok şaşıracağı bir eser oldu." diye konuştu.

ÖMER KORKUT KİMDİR?

1990 yılında İnegöl'de dünyaya geldi. Kısa süren bir Felsefe öğretmenliğinin ardından, kendisini kitap yazamaya, insanlarla doğrudan ilişki kurmaya adadı. Youtuber ve Tik-Tokerlık yapıyor. 2024 yılında Deşifreler adıyla çıkardığı kitabın ardından, 2025 yılında aynı eserin devam özelliğini taşıyan Deşifreler-2 kitabını yazdı. 3. eserini ise çok kısa sürede yayınlayacak.