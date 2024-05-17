Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, il belediye başkanları toplantısına katılarak Bilecik’i temsil etti.

Başkan Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında gerçekleştirilen il belediye başkanları toplantısına katıldı. Genel merkezde gerçekleştirilen toplantıya katılan Belediye Başkanı Subaşı, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında meslektaşlarına bilgiler verdi.Yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevine seçilen Milletvekili Yaşar Tüzün’ü de ziyaret eden Başkan Subaşı, Milletvekili Tüzün’ü tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Düzenlenen il belediye başkanları toplantısı hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Genel Başkanımız Özgür Özel’in başkanlığında düzenlenen ’İl Belediye Başkanları Değerlendirme Toplantısına’ katıldım. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirilen ve toplantıda bizlere eşlik eden Bilecik Milletvekilimiz Yaşar Tüzün’ü tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.