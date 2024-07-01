Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi’nde müzik eğitimi alan Batuhan Erat, Rusya’da düzenlenen ‘Summer Moscow’ Uluslararası Müzik Festivali’nde 3’üncülük derecesi elde etti.

Şu ana kadar binlerce kursiyerin, müziğin birçok alanında eğitimler aldığı Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi’nde geleceğin başarılı müzisyenleri yetişmeye devam ediyor. Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi öğretmenlerinden müzik eğitimi alan Batuhan Erat, Bilecik’i uluslararası bir platformda en iyi şekilde temsil etti.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Batuhan Erat’ın başarısı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, “Rusya’da düzenlenen ‘Summer Moscow’ Uluslararası Müzik Festivali’nde Sanat Akademimiz öğrencilerinden Batuhan Erat 3’üncülük elde ederek bizleri ve şehrimizi gururlandırdı. Öğrencimizi yürekten tebrik ediyor, sanat hayatında nice başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.