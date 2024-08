Bilecik’te 20 yıldır okul, kadın çantası ve valiz satan esnaf Ercan Gökenç, doğru çanta almaları konusunda velilere tavsiyeler verdi.

Gökenç, okul sezonunun yaklaşmasıyla beraber taleplerin arttığını ancak velilerin bu konuda dikkat etmesi gerektiği noktalar olduğunu belirtti. Ercan Gökenç, çantaların sırt ve boyun ağrısı oluşturabileceğinden bahsederek, “Veliler çanta alırken, orijinal ve hafif olan çantaları tercih etsin. Çantaların rahatsız ve sağlıksız olması boyun ve sırt ağrıları ile kollarda ve ellerde uyuşmaya yol açabilir” ifadelerine yer verdi.

Çanta satıcısı Gökenç, kendi mağazasında bulunan çantaların 550 TL’den başlayarak modellerine ve boyutlarına göre değiştiğini belirtti. Okul sezonu yaklaştığı için bütün çanta modellerine talebin arttığını belirten Gökenç, “Okul sezonunun gelmesiyle beraber taleplerde artış her geçen seneye göre daha fazla. Bizlerde her yaş, her sınıf kesimine uygun çanta modelleri mevcuttur. Çantalarımızda kaliteye önem veririz rahat ve lisanslı modellerimizi müşterilerimize sunarız. Her sene yeni çıkan modellerimiz müşteriler tarafından tercih edilir ve beğenilir. Müşteri memnuniyeti ile yapılan çanta satışlarımız hem bizleri hem de karşı tarafı mutlu eder” ifadelerini kullandı.

“Üniversiteye başlayacak öğrenciler ile valizlerde talep daha çok arttı”

Esnaf Gökenç, üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla beraber valiz satışlarında da artış olduğunu belirterek, “Üniversite öğrencilerimiz başta geliyor. En çok valiz satışı yaptığımız dönemdeyiz. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adeta bir akın yaşandı. 3 boy valizimiz bulunuyor. En küçük, orta boy ve büyük boy olmak üzere çeşitli renklerde valizlerimiz mevcuttur. Tabi valiz alırken de rahat çekebilme özelliği, iç genişliği oldukça önemli faktörler. 1250 TL’den başlıyor fiyatlar. Her kesime uygun ürünlerimiz mevcuttur” dedi.