Bilecikli şampiyon taekwondo sporcusu Altuğ Gesge, Güney Kore’de Türkiye’yi temsil etmek için hazırlanıyor.

Kastamonu’da düzenlenen Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında 45 kiloda yarışan Bilecikli sporcu Altuğ Gesge gösterdiği başarı karşısında Türkiye şampiyonu oldu. Bilecikli sporcu Altuğ Gesge, Güney Kore’de yapılacak Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Bilecik Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenör Hanife Yıldız’ı tebrik ederek ülkeyi en iyi temsil edeceklerine şüphesinin olmadığını belirtti.