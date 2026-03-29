Ersoy, Ani Katedrali, Alahan Manastırı ve Diyarbakır Surları gibi anıtsal yapılarda gerçekleştirilen çalışmalarla evrensel değere sahip mirasın özgünlüğünün korunarak geleceğe aktarıldığını belirtti.

6 Şubat depremlerinin ardından özellikle Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır’da hasar gören kültür varlıklarına yönelik restorasyon çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ersoy, bu süreçte afetlere karşı daha dirençli ve güvenli yapılar oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Ersoy ayrıca, Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarında kapsamlı bir dönüşüm sürecinin devam ettiğini açıkladı. Öte yandan Hatay Müzesi, Mardin Aziz Sancar Evi ve Diyarbakır Cezaevi’nin kültür kompleksi olarak yeniden işlevlendirilmesi ile Antalya Müzesi’nin çağdaş bir anlayışla yeniden hizmete açılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü bildirildi.