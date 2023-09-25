Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Nisa Nur Bırni büyük bir başarıya imza attı.

Erzurum’un ev sahipliğinde 73 ildeki 743 kulüpten 2 bin 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Nisa Nur Bırni büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından 73 kilogramda ümit bayanlar katagorisinde Türkiye ikincisi olan Nisa Nur Bırni, aldığı bu sonuç ile birlikte Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmesi adına da Milli Takım seçmesine katılmaya yazdırdı.

Gençlik Ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Nisa Nur Bırni’ye başarılarına bir yenisini daha eklediğini anlatarak, "Her dalda, her alanda yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Yapılan antrenmanların ve verilen emeklerin karşılığını alıyoruz. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.