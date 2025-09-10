Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ilkler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’nin ilk tekerlekli sandalyeli zeybek ekibi Gonca bünyesinde kuruldu. 7 kişilik ekip, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde sahneye çıkarak kültürel mirası engelsiz bireylerle buluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin sosyal yaşama katılımında Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Tekerlekli sandalye kullanıcılarının zeybek ekiplerine katılımı daha önce bireysel düzeyde gerçekleşmiş olsa da, bu proje Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kurulan ekip, toplam 7 kişiden oluşuyor ve uzman eğitmen eşliğinde haftalık düzenli provalarla çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 1 aydır devam eden hazırlık sürecinde sabır, azim ve eğlencenin bir arada olduğu bir ortamda ekip çalışması gelişiyor. Katılımcılar aynı anda, aynı ritimle ve tam uyumla hareket etmeyi öğrenerek birlikte başarmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlk gösteri 3 Aralık’ta

Tamamı tekerlekli sandalyeli bireylerden oluşan Türkiye’nin ilk zeybek ekibi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde sahne alacak. Bu anlamlı gösteri, özel bireylerin sosyal hayata katılımının güçlü bir simgesi olurken, aynı zamanda "engellerin aşılabileceğini" en güzel şekilde ortaya koyacak. Gösteri için yoğun şekilde prova yapan katılımcılar, ilk kez bir ekip halinde zeybek öğrendikleri için heyecan ve mutluluklarını dile getiriyor.

Gonca tüm Türkiye’ye örnek oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce İzmit’teki eski Vinsan Kampüsü’nde hayata geçirilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireyler için Türkiye genelinde örnek gösterilen bir yaşam alanı konumunda. Eğitim sınıfları, terapi odaları, atölyeler, spor ve sanat alanlarıyla donatılmış merkez, hem bireylerin hem de ailelerinin yaşam kalitesine dokunuyor. Hizmet anlayışıyla fark oluşturan Gonca, özel bireylere sunduğu kişiye özel programlar ve topluma kazandıran projeleriyle Türkiye’nin örnek gösterilen merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.