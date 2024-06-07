Bilecik’te yakalanan DEAŞ terör örgütü mensubu sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda; DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan aranması olan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Hakkında yasal işlem uygulanan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı işlemleri yapılarak Bursa Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Kaynak: iha