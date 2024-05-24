Bilecik Şeyh Edebali Üniversite ev sahipliğinde 4. Uluslararası Bankacılık Kongresi gerçekleşti.

Bir otelde gerçekleşen 4. Uluslararası Bankacılık Kongresine Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cenk Karakurt, il ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda banka temsilcisi ve akademisyenlerimiz katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Doğan gerçekleştirdi.

"60 üniversite, 80 farklı kurumu kapsayıcılığı çok yüksek bir kongre gerçekleştireceğiz"

Rektör Prof. Dr. Beydemir yaptığı konuşmada, “Bankacılıkta Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik” ana temasıyla 200’ü aşkın katılımcı ile gerçekleşecek kongremizde 133 tebliğ sunulacak. 60 üniversite, 80 farklı kurum olmak üzere sektör ve akademik kapsayıcılığı çok yüksek bir kongre gerçekleştireceğiz. Böylesine kapsamlı bir kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

"Kongre akademik çalışmalara ve sektörle iş birliğine dair önemli bir örnek teşkil etmektedir"

Konuşmasında, "Trade Master Finans Laboratuarımızın üniversitemize ve Bankacılık Kongresine sağlayacak" diyen Rektör Beydemir, “Bu laboratuar, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize finansal alanlarda pratik deneyim kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Finans laboratuarımız, teorik bilginin yanı sıra dijital dünya uygulamalarına da odaklanarak öğrencilerimizin finansal yetkinliklerini artırmayı hedeflemektedir. Bu laboratuarın varlığı, kongremizdeki akademik çalışmalara ve sektörle iş birliğine dair önemli bir örnek teşkil etmektedir” diye konuştu.

2 gün süren 4. Uluslararası Bankacılık Kongresinde çok sayıda panel ve oturum gerçekleşti.

İlk gün gerçekleşen açılış konuşmalarının ardından ’Dünya ve Türkiye Piyasalarındaki Son Gelişmeler’ konulu panel ile başlayan kongrede 2 gün boyunca toplam 10 oturum yapıldı. Bankacılık sektöründeki en son gelişmeleri ele almak, üniversitelerle bankacılık sektörü arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla yapılan kongrede birçok değerli katkı sunuldu.