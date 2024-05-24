Nilüfer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sivil Savunma Kulübü’ne bağlı öğrenci ve öğretmenlere afet ve acil durum yönetimi konusunda eğitim verdi.

Eğitim çerçevesinde Nilüfer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğüne ait İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni ziyaret eden öğrenciler, afet simülatörleri ile ilgili uygulamalı eğitim alarak deprem, sel ve yangın gibi farklı afet senaryolarında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Yetkililerden “Bireyler ve Aileler İçin Afet Farkındalık Eğitimi” ile ilgili eğitim de alan öğrenciler, afet ve acil durumlar sırasında bireylerin ve ailelerin alabileceği önlemler hakkında detaylı bilgiler aldı.

Nilüfer Belediyesi’nin afet ve acil durumlarda aktif rol oynadığını gösteren eğitim programında, belediyenin bu alandaki çalışmalarına da değinildi. Ziyarette envantere yeni giren özel kentsel arama kurtarma malzemeleri de öğrencilere tanıtılırken, bu ekipmanların afetlerde arama kurtarma çalışmalarında nasıl kullanıldığı anlatıldı.