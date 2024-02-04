Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yarın açılacak olan okullar öncesi 4 yeni okul binasının eğitime kazandırıldığını söyledi.

Yarıyıl tatilinin 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanmasının ardından yarın 2023-2024 eğitim-öğretim yılının 2. dönemi başlayacak. 93 okulda 2 bin 766 öğretmen ile 39 bin 367 öğrencinin ders başı yapacağı Bilecik için Vali Şefik Aygöl öğrencilere müjde verdi. Vali Akyol, "Eğitim ve öğretimin 2’nci döneminde, şehrimize 4 yeni okul binası kazandırılıyor. Bilecik Merkez Murat Hüdavendigar, Osmaneli İlkokulu, Ortaokulu, Pazaryeri Atatürk Ortaokulu ve Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu 2023-2024 eğitim-öğretim Yılının 2. döneminde yeni binalarına kavuşuyor. Öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.