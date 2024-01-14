Bilecik Belediyesi'nin yeni lideri, dün partisi İYİ Parti'den ayrılarak bağımsız olarak seçimlere katılan Mustafa Sadık Kaya oldu

Geçtiğimiz yıl Bilecik Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunun ardından geçici olarak görevden alınan ve CHP tarafından ihraç edilen Semih Şahin, 2 gün önce istifasını sunmuştu. Boşalan koltuğa Melek Mızrak Subaşı vekalet ederken, istifanın ardından belediye başkanlığı görevine İyi Partili Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya getirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen belediye başkanlığı seçiminde, Melek Mızrak Subaşı'nı CHP, Hasan Cinit'i AK Parti ve MHP aday gösterdi. Dün İYİ Parti'den istifa eden Mustafa Sadık Kaya da bağımsız aday olarak seçime katıldı.

İlk turda Melek Mızrak Subaşı 11, Hasan Cinit 10, Mustafa Sadık Kaya ise 4 oy aldı. Sayılar ikinci turda da değişmeyince seçim üçüncü tura taşındı. Bu turda AK Parti ve MHP adayı Hasan Cinit çekildi.

Mustafa Sadık Kaya, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin desteklediği birleşik listeyle 14 oy alarak Bilecik Belediye Başkanlığına seçildi. CHP Melek Mızrak Subaşı ise 11 oyda kaldı. İYİ Parti'nin destek alamayan CHP, yerel seçimler öncesi Bilecik Belediyesi'ni kaybetmiş oldu.

Seçim sonrası açıklama yapan Bilecik Belediyesi'nin yeni başkanı Mustafa Sadık Kaya, "Meclisimizin bana gösterdiği teveccühü çok değerli buluyorum. Bana güven gösterdiler, devam et dediler. 3. defa belediye başkan vekilliği yaptım burada, baktım olmuyor ben aday oldum. Bütün Bilecik için hayırlı olsun. Memleketimiz için hayırlı olsun." dedi. Ayrıca, Bilecik'in ihtiyaçlarına uygun şekilde bütçeyi yönlendireceklerini ve hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.