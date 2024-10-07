Bozüyük Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından ’Aksa Tufanı Sonrası Müslümanların Duruşu ve Dua’ adlı program düzenlendi.

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen program İstiklal Marşı’nın okunması ve şehitler için Kur’an tilaveti ile başladı. Bozüyük STK Platformu Başkanı Hakan Oğuz’un teşekkür konuşmasından sonra Mescid-i Aksa içerikli şiirler ve Filistin direniş dansı gösterileri ile devam etti.

Programda konuşma yapan 20’nci dönem Milletvekili Şevki Yılmaz, Filistin tarihi, işgalden kurtuluşun ve bir Osmanlı toprağı olan Filistin toprağının tekrar fetih edilmesi için Müslümanların üzerine düşen görevler hakkında bilgilendirme yaptı. Boykotun devam etmesinin önemine vurdu yaparak konuşmasına devam eden Yılmaz, Filistin konusunda duyarlı olan Bozüyük’teki STK platformuna ve başkanlarına teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.