Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarının amacı dışında kullanımının önüne geçmek ve kent estetiğini korumak adına kaçak yapıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri son olarak, Yaylacık Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine ruhsatsız olarak inşa edilen 4 bin metrekarelik büyük bir depoyu kullanılamaz hale getirdi.





Saha denetimleri ve tespitler doğrultusunda yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapının kısmi yıkımı gerçekleştirildi. Çalışmalara Nilüfer Belediyesi ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvet polisleri ve zabıta ekipleri de eşlik etti. Yıkım süresince bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için süreç kontrollü şekilde yürütüldü.