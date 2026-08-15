Bilecik'in Söğüt ilçesinde ana caddeler baştan aşağı yenileniyor.

Söğüt ilçesinin ana ulaşım güzergâhlarında detaylı yenileme çalışması başlatıldı. Altyapı ve üstyapının birlikte ele alındığı çalışmalar, Ertuğrulgazi ve Eskişehir caddelerinde eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Ertuğrulgazi Caddesi'nde mevcut asfalt sökülürken, Eskişehir Caddesi'nde taş sökümü ve enerji hatlarının yenilenmesi gerçekleştiriliyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından zemin düzenlemeleri yapılarak caddelerin üstyapısı yenilenecek.

Çalışmaların Söğüt'ün ulaşım altyapısını daha güvenli ve modern hale getireceğini belirten Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, 'Sadece bugünü değil, Söğüt'ün geleceğini düşünerek çalışıyoruz. Önce altyapıyı sağlamlaştırıyor, ardından üstyapıyı yeniliyoruz. Ana arterlerimizi daha güvenli, konforlu ve modern hale getireceğiz. Çalışmalar boyunca gösterdikleri sabır ve anlayış için hemşerilerimize ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum' dedi.