Bilecik'te sosyal sorumluluk çerçevesinde aktif bir rol oynayan Beşiktaş taraftar grubu olan Çarşı Bilecik Grubu kentte Beşiktaşlıları ziyaret başladı.

Kurulduğu günden bu yana diğer taraftar gruplarıyla birlikte sosyal sorumluluk çerçevesinde aktif bir rol oynayan Çarşı Bilecik Grubu 2026-20207 futbol sezonu öncesi hazırlıkları tamamladı. Başta takımlarına destek amaçlı hazırlıkları pankart ve yarın oynanacak Eyüpspor maçı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan grup, kentteki Beşiktaşlıları ziyaret başladı. Çarşı Bilecik Grubu Başkanı Gürkan Ceylan ve Başkan Yardımcısı Ali Özdemir yaptıkları ziyaretlerle kendilerine destek olan Beşiktaşlılara atkı hediye ettiler. ÜNİBJK Grubu da dahil şu an itibariyle yaklaşık 300 üyelerinin olduğunu belirten Gürkan Ceylan, Bilecik'te Beşiktaş ailesi olarak büyük bir kitleye sahip olduklarını belirterek, tüm herkesin gruplarına üye olarak destek olmalarını istedi.