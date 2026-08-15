Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çocuklar trafik dedektifi oldu.

'Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı' kapsamında yürütülen 'Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri)' Projesi çerçevesinde, Gölpazarı İlçe Trafik Şube ekipleri tarafından İstiklal Mahallesi Camisi'nde çocuklara yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde 3-17 yaş arasındaki çocuklara trafikte güvenli davranış kuralları, yaya ve sürücülerin sorumlulukları, trafik işaret ve levhaları ile güvenli yol kullanımı hakkında bilgiler aktarıldı. Çocukların küçük yaşlardan itibaren trafik kurallarını öğrenmelerinin, gelecekte daha bilinçli ve dikkatli bireyler olmalarına katkı sağlayacağı belirtildi.

Trafik güvenliği bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen 'Trafik Dedektifleri' eğitimlerinin, yaz tatili döneminde Kur'an kursları ve yaz okullarında da belirlenen yaş gruplarına yönelik olarak devam edeceği bildirildi.