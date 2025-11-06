Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte özel ihtiyaçlı bireylerin çalıştığı Bilecik Belediyesi’ne ait kafeyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında özel bireylerle sohbet eden ekipler, onlarla birlikte vakit geçirerek mutluluklarına ortak oldu. Etkinlik boyunca özel bireylerin samimi gülümsemeleri ve hayat dolu enerjileri, ortamı neşeyle doldurdu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Bu kardeşlerimizin hayat enerjisi hepimize örnek olmalı. Onların toplumsal yaşamda daha fazla yer alması hepimizin ortak sorumluluğu" dedi.