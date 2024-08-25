Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok mahallesinde asfalt yama ve kilit parke çalışması gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında birçok cadde ve sokakta asfalt yama çalışması yapılırken bazı noktalarda da kilit parke çalışması yapıldı. Ulaşımı zorlaştıran noktalarda bakım ve onarım çalışması da yapan ekipler, vatandaşların talebi doğrultusunda bazı alanlarda düzenleme ve yenilemelerde bulundu.

Asfalt yama ve kilit parke taşı çalışmalarının diğer mahallelerde de yaz mevsimi boyunca yürütüleceği bilgisi verildi.