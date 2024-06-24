Bilecik’te boş bir arazideki tutuşan eşyalar, itfaiyenin anında müdahalesi sonrası söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak üzerinde boş bir araziye bırakılan atıl eşya ve hurdalar bir henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevlere Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri anında müdahale ederken, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Soğutma işlemi yapan ekipleri ardından çevredeki bir güvercin kümesinde inceleme yaparak, hayvanların dumandan etkilenip etkilenmediğine baktılar.