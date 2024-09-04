Bilecik'ten E-Sınav yöntemiyle Deneyap öğrenci seçme sınavına katılan gençlerimiz, Türkiye genelinde büyük bir başarıya imza attılar.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne öğrenci seçme süreci, çok aşamalı bir sınav sistemi ile gerçekleştirilmektedir. İlk aşama olan e-sınavın ardından e-görev tamamlama süreci ve son olarak uygulama sınavı ile devam eden bu zorlu süreçte öğrencilerimizin elde ettiği başarı, bizleri gururlandırdı.

Türkiye genelinde, 8. sınıflarda birinciliği elde eden Bilecikli öğrencilerimiz, şehirlerini en iyi şekilde temsil ederek, zirveye çıkmayı başardılar. Diğer sınıf seviyelerinde ise ilk 10'a giren öğrencilerimiz de büyük bir takdiri hak ediyor.

Vali Aygöl yaptığı konuşmada: “Bu başarıların ardından, çok aşamalı bir sınav sürecinin sadece ilk aşaması olan e-sınavda elde edilen bu sonuçların önemini vurgulamak istiyoruz. Sürecin tam anlamıyla değerlendirilmesi için sadece bir aşamanın sonuçlarını paylaşmak yerine, genel başarıyı belirtmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu nedenle, sınavın sonraki aşamalarında da aynı azim ve başarıyı göstereceklerine olan inancımız tamdır.Tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bilecik’in adını şampiyonluklarla duyuran gençlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.