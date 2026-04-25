Burhaniye ilçesinde, Belediye tarafından düzenlenen Satranç Turnuvası başladı. Ahmet Akın Kültür Merkezinde başlayan turnuva büyük ilgi görürken, Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil de küçük sporcuları yalnız bırakmadı.

Ahmet Akın Kültür Merkezini dolduran çocuklara birlikte ilk hamleyi yapan Başkan Vekili Tarık Erdil yaptığı açıklamada, 'Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 8 yaş altı, 10 yaş altı ile açık kategori olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenen turnuvanın açılış hamlesini yaparak sporcularımızla bir araya geldik. 200'ü aşkın sporcunun katılım sağladığı organizasyonda, çocuklarımızın azmi, heyecanı ve başarı isteği bizleri gururlandırdı. Minik sporcularımızın sergilediği performans ise büyük beğeni topladı. Çocuklarımızın zihinsel gelişimine katkı sunan, stratejik düşünme becerilerini geliştiren ve spor kültürünü yaygınlaştıran bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz' dedi.