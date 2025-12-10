Bilecik’in Osmaneli ilçesinde drenaj ve kaptaj çalışmalarında sona gelinerek içme suyu arzı güvence altına alındı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Selçik, Ağlan, Kızılöz-Ciciler ve Günören köyleri için Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ve Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) iş birliğiyle yürütülen drenaj ve içme suyu iyileştirme çalışmalarında sona gelindi. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Selçik Köyü’nde yaz aylarında yapılan yatırımla, kullanım ömrünü tamamlamış 2 bin 400 metre içme suyu hattı yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Yeni yapılan drenaj ve kaptajlar ile yüksek miktarda sağlıklı ve temiz içme suyu arzı güvence altına alınıyor.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Vatandaşlarımızın kaliteli ve güvenli içme suyuna erişimini sağlamak önceliğimizdir. Bu projeyle köylerimizdeki su altyapısını modern standartlara kavuşturmuş olduk. Selçik, Ağlan, Kızılöz-Ciciler ve Günören köylerimizdeki drenaj ve içme suyu çalışmalarının tamamlanmasıyla halkımızın içme suyu ihtiyacını güvenle karşılayabileceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.