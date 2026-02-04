Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava şartları sebebiyle yıpranan ve deforme olan Türk bayraklarını onararak, yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan ve aralarında büyük ebatlı bayrakların da yer aldığı Türk bayrakları, Altınova TEK Atölye'de kadın kursiyerler tarafından titizlikle onarılıyor. Şiddetli rüzgâr ve olumsuz hava şartları sebebiyle yıpranan bayraklar, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni Cansu Devlet Çetin'in koordinasyonunda aslına sadık kalınarak onarılıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, bayrakların kadın kursiyerler tarafından büyük bir özen ve titizlikle onarıldığını belirterek, 'Bayrağımız, bağımsızlığımızın, birliğimizin ve ortak değerlerimizin en güçlü simgesidir. Olumsuz hava şartları nedeniyle yıpranan bayraklarımızı aslına uygun şekilde yeniden kullanıma kazandırmak, hem milli bir sorumluluk hem de kurumsal bir görevdir. Altınova TEK Atölyemizde kursiyer kadınlarımızın emeğiyle yürütülen bu çalışma, bayrağımıza duyduğumuz saygının en somut göstergesidir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bayrağımıza sahip çıkmaya, değerlerimizi yaşatmaya ve kadınların üretimde daha fazla yer almasını desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.