Bilecik'te Şifa Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere hafızlık icazet belgeleri takdim edildi.

Şifa Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan Ecrin Bozkurt ile Sudanlı Asma Yousif Osman Ali'ye hafızlık icazet belgeleri Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından verildi. Takdim töreni Müftülük makamında gerçekleştirildi. Programa, hafız öğrenciler, aileleri ve öğreticileri katıldı. Müftü Dilek, öğrencilere başarılarından dolayı tebriklerini ileterek hafızlığın önemine ve muhafaza edilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Şifa Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nun elde ettiği başarıya da değinen Dilek, Bilecik'te hafızlık eğitiminin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Hafızların yetişmesinde emeği bulunan öğreticiler Kader Kayacan ve Sümeyye Sert ile öğrencilerin ailelerine teşekkür etti.

Program, hafızlık icazet belgelerinin takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.