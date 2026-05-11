Şirketlerin borçlarını yapılandırarak faaliyetlerine devam edebilmesini sağlayan konkordato başvurularına bir yenisi daha eklendi.

İzmir’de hizmet veren Alaçatı Yat Limanı İşletmeciliği için İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verildi. NTV’de yer alan habere göre, MarinAlaçatı adıyla bilinen şirkete Gülden Kaman, Sevgi Kanyılmaz ve Erhan Demireli geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Mahkeme, şirket hakkında ihtiyati tedbir uygulanmasına da hükmetti. Davanın ilk duruşma tarihi ise 29 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Kararla birlikte, Alaçatı Yat Limanı İşletmeciliği’nden alacağı bulunanlara da itiraz hakkı tanındı. Alacaklıların, 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkemeye başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum olmadığını delilleriyle ileri sürebileceği ve konkordato talebinin reddini isteyebileceği bildirildi.