Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından öğrencilere spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa Köyü Yeşilçimen İlkokulu'nda İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte öğrencilere ikramda bulunuldu. Program kapsamında öğrencilerin talepleri doğrultusunda temin edilen futbol, voleybol ve basketbol topları öğrencilere teslim edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, çocukların sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.