Bilecik’in Söğüt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3 tabanca kabzası, 2 tabanca üst kapak takımı, 2 tabanca şarjörü, 1 namlu, 1 kabza koruyucu, 2 tetik tertibatı, 12 kuru sıkıdan bozma fişek, 23 adet tabanca mermisi 42 bin 600 boş makaron, 12 makaron doldurma aparatı, 5 makaron doldurma makinesi, 520 boş sigara kutusu, 22 bin 460 gram açık tütün, 32 adet 1,18 litre termos, 2 adet termos, 30 adet bardaklı termos seti, bin 860 dolu makaron ve nane aromalı 4240 kapsül kapasiteli aroma kapsülü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında B.C. ve İ.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında soruşturma başlatıldı.