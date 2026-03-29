Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, Kaymakam Feyza Nur Kılıç başkanlığında yapıldı. Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Şeref Can Çelik ile ilgili kurum amirleri katılım sağladı. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ilçe genelinde yürütülen çalışmalar ele alınarak mevcut durum değerlendirildi. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılacak faaliyetler üzerinde durulurken, alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Gölpazarı Kaymakam Feyza Nur Kılıç, 'Kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda farkındalığı artırmaya ve gerekli tüm önlemleri almaya kararlıyız' dedi.