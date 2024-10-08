Bilecik’in merkez ve bazı ilçelerine içme suyu karşılayan Karasu içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle Pazaryeri ilçesinin yüksek kesimlerine su verilemiyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri’nde meydana gelen su kesintisi ve Karasu içme suyu hattında meydana gelen su arızası ile ilgili açıklama Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'den geldi.

Başkan Tekin, Karasu içme suyu Pazaryeri hattındaki patlak nedeniyle Beşikli Mahallesi ve çevresinde su kesintisi yaşandığını belirterek, ekiplerin su arızasını onarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Başkan Tekin, paylaşımında, “Kıymetli hemşehrilerim, ekiplerimiz kendi su depolarımızda alternatif bir çalışma yapıyor. Geç saatlerde de olsa halkımızı susuz bırakmamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Belki sabahı bulacak ama çözüme kavuşacak.” ifadelerini kullandı.