Bilecik’te aralarında husumet olan 2 şahıs, karşılaştıkları dükkanda kavga etti. Bir kişi kesici aletle, bir kişi de darp neticesinde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında karşılaşan ve aralarında husumet olan Ş.Ş. ile N.S. tartıştı. İkili bir süre giyim mağazası içinde tartışırken tartışma kavgaya döndü. Ş.Ş. yanındaki kesici aletle N.S.’yi yaraladı, kendisi de darp sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alarak inceleme başlattı.

Öte yandan ailelerin Gölpazarı’nın bir köyünden il merkezine alışverişe geldiği ve karşılaştıkları öğrendi.