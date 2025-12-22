Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda öğrenim gören toplam 173 öğrenciye, Trafik Büro Amirliği personeli tarafından trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimler kapsamında öğrencilere trafik kuralları konusunda temel bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde yayaların uyması gereken temel kurallar, emniyet kemeri kullanımının önemi, güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri ile okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Öğrencilerin trafik bilincini pekiştirmek amacıyla "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında kartlar dağıtılarak aktif katılım sağlandı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın trafik konusunda bilinçlenmesine katkı sunan tüm personelimize teşekkür ederiz. Erken yaşta kazanılan trafik bilinci, can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.