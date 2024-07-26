Bilecik’te günlerce hava sıcaklığı ve nemin verdiği bunaltıcı hava yerini kısa süreli sağanak yağışa bıraktı.

Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre dün Bilecik’in güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bilgisi verilmişti. Bilecik’te 5 dakika süren sağanak yağış bir nebze de olsun Bileciklilerin serinlemese sebep oldu. Gündüzleri sıcaktan, geceleri de serin olan Bilecik’te hava sıcaklığı dünden bugüne 10 derece kadar düştü.