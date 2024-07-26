Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Okan Ergül, şunları söyledi:

“Dış transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Etimesgut Belediyespor’dan forvet Fatih Aktay ile 1 yıllık anlaştık. Fatih kardeşimiz daha önce 1. Lig ve 2.Lig takımlarında forma giymiş, futbol kariyerinde ise 120 golü bulunuyor. Fatih kardeşimiz 18 kez de alt yaş milli takımlarımızda forma giymiş. İnşallah bu sezon atacağı gollerle takımımıza büyük katkıları olacak. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Fatih Aktay ise “İnegölspor bu ligin köklü ve güçlü ekiplerinden. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önce İnegölspor’a karşı oynadım. Etkili taraftarı var. İnşallah atacağım gollerle taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu ederim. Anlaşmamızın hem şahsıma hem de İnegölspor camiasına hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ