Bilecik’te Türk Kızılay’ı Bilecik Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti.

Türk Kızılay’ı Bilecik Başkanı Sevcan Uzun, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler seçimler öncesi AK Parti’den Bilecik Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu yapmıştı. Ardından aday gösterilemeyen Uzun, görevine devam etmişti. Bilecik’te yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Türk Kızılay’ı Bilecik Başkanı Sevcan Uzun ve yönetim kurulu üyelerinin geçtiğimiz günlerde genel merkezleri tarafından istifaları istendi. Uzun ve yönetim kurulu üyeleri istifa ederken, yerine Murat Ateş getirildi.