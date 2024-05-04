Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonun belli olacağı Play-Off gruplarında mücadele eden Osmaneli Gençlerbilirliği Spor Kulübü ligden çekildiği duyurdu.

Geçtiğimiz gün Söğüt İlçe Stadı’ndan oynana Söğütspor-1308 Osmaneli Belediyespor maç sonunda yaşanan olaylar sonrası 10’u biber gazından etkilenen 14 kişi hastanelik olmuştu. Ardından İl Spor Güvenlik Kurulu yarın Osmaneli İlçe Stadı’ndan oynanacak olan Osmaneli Gençlerbilirliği Spor Kulübü- Söğütspor maçını ’Güvenlik Tedbiri’ nedeniyle Pazaryeri İlçe Stadı’nda seyircisiz bir şekilde oynanmasına karar verdi.

Tepki gösterip ligden çekildiler

Yaşanan bu olaylardan sonra Osmaneli Gençlerbilirliği Spor Kulübü yönetimi yazılı bir açıklama yaparak ligden çekildiğini duyurarak, "Bilecik Valiliğini almış olduğu karar doğrultusunda Osmaneli Gençlerbilirliği Spor Kulübü-Söğütspor arasında yarın oynanacak olan maçın tarafsız saha olan Pazaryeri İlçe Stadına alınması kulübümüze sorulmaksızın karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Oysa ki Osmaneli Gençlerbilirliği Spor Kulübü-Söğütspor ile yaptığımız ilk Play-Off karşılaşmasına tek bir seyirci bile götürmeden Söğütspor sahasında oynanıp gelinmişti. Bizim kulüp olarak beklentimiz Söğütspor Kulübü’nün de seyirci getirmeden buradaki müsabakanın Osmaneli İlçe Stadından oynanıp gitmesi yönünde. Ne var ki valiliğimiz böyle bir karar almışsa bizim de bu ligde mücadele eden bir kulüp olarak, bu karara uyma zorunluluğumuz var. Bundan kaynaklı olarak Osmaneli Gençlerbilirliği Spor Kulübü yönetimi olarak aldığımız karar doğrultusunda 2023-2024 Play-Off gruplarından çekildiğimiz belirtmek isteriz" dediler.