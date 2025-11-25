Bilecik’te geçtiğimiz günlerde vefat eden öğretmen Merve Kaplan anısına 72 fidan dikildi.

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde Atatürk Ortaokulu bahçesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Yenipazar 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda görevli Özel Eğitim Öğretmeni Merve Kaplan’ın aziz hatırası için toplam 72 fidan, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte toprakla buluşturuldu. Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Dikilen bu fidanlar, öğretmenimiz Merve Kaplan’ın hatırasının gönüllerde daima yaşayacağının, unutulmayacağının ve her yeni filizin onun adını geleceğe taşıyacağının bir nişanesi olarak kabul ediyoruz. Etkinlikte, merhum olan öğretmenimiz Merve Kaplan için dualar edildi, ruhu şad, mekânının cennet olsun" dedi.