Bilecikli sporcu Halil Ensar Uyan, Türkiye 4'üncüsü oldu.

Bursa'da düzenlenen Özcan Kutlu U14 Türkiye Salon Şampiyonası'nda gülle atma branşında mücadele eden Bilecikli sporcu Halil Ensar Uyan önemli bir başarıya imza attı. Genç sporcu, gösterdiği performansla Türkiye 4'üncülüğü elde etti. Şampiyonada dereceye girerek dikkatleri üzerine çeken Halil Ensar Uyan, elde ettiği bu başarıyla Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) barajını geçmeye de hak kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Altyapıdan yetişen sporcularımızın ulusal arenada derece elde etmesi bizleri gururlandırıyor. Sporcumuzu ve antrenörümüz Medeni Demir'i tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum' dedi.