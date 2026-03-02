Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayı boyunca sıkı gıda denetimi gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi zabıta ekipleri tarafından vatandaşların sağlıklı, güvenli ve adil fiyatlarla alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren market ve bakkallar tek tek kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle incelenirken, raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılarak olası fiyat farklılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Özellikle temel gıda ürünlerine yönelik yapılan kontrollerle hem halk sağlığının korunması hem de haksız fiyat artışlarının engellenmesi amaçlanıyor. Zabıta yetkilileri, Ramazan ayı boyunca denetimlerin belirli periyotlarla süreceğini belirterek, kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını bildirdi. Vatandaşlardan da karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili birimlere iletmeleri istendi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 'Ramazan ayında vatandaşlarımızın huzur içinde alışveriş yapabilmesi için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Halk sağlığını riske atan ve fırsatçılık yapan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek' dedi.