Bilecik'in Vezirhan beldesinde vatandaşlar trafik kurallarını yerinde öğrendi.

Vezirhan beldesinde dün gece faaliyet gösteren bir kıraathane de 18 vatandaşa 1'inci Jandarma Motosikletli Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince eğitim verildi. Faaliyette genel trafik kuralları ve Resmi Gazete'de yayımlanan güncel trafik cezaları detaylı şekilde aktarıldı. Eğitim sırasında sürücü ve yayaların uyması gereken kurallar, hız limitleri, emniyet kemeri ve kask kullanımı gibi konular anlatılırken, katılımcılar trafik güvenliği konusunda bilinçlendirildi. Vatandaşların soruları da cevaplanarak uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların farkındalığının artırılması amacıyla benzer bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini bildirdi.