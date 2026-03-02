Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Pazaryeri ilçesinde güvenlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar'ın Pazaryeri ilçesindeki ziyaretine Emniyet Müdür Yardımcısı Kubilay Yıldız da katıldı. İlçe Emniyet Amirliği'nde gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki asayiş durumu, yürütülen denetimler ve devam eden güvenlik uygulamaları masaya yatırıldı. Çağlar, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul'dan kapsamlı bilgiler alarak huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliği adına yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi. Ziyaret sırasında özellikle vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri ve suçla mücadeledeki kararlılık öne çıkarıldı. Program kapsamında görev başındaki polis memurlarıyla bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Çağlar, iftar programına katılarak teşkilat mensuplarıyla aynı sofrayı paylaştı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, 'Vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi.