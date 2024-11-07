Bilecik’te aynı istikamette seyir halindeki 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi sanayi rampası Gençlik Merkezi önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Şükrü K. idaresindeki 11 EE 337 plakalı araç, Gençlik Merkezi önünde geldiğinde araç yoğunluğundan yavaşladı. Bu esnada arkasında seyir halindeki Rahim D. idaresindeki 34 BGS 141 plakalı hafifi ticari araç duramayarak arkadan çarptı. Kazada 34 BGS 141 plakalı hafifi ticari araç sürücü Rahim D. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesin Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.