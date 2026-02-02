Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar ile 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat (bong) ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.