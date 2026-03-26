Bilecik'te 'Yazlık Ekime Alternatif Ürün Nohut Projesi' kapsamında tohum dağıtım programı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'e bağlı Yeniköy'de düzenlenen programda üreticilerle bir araya geldi. Düzenlenen programa Bilecik Vali Sözer'in yanı sıra Bilecik İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, Ziraat Odası Başkanı, Muhtarlar Derneği Başkanı, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katılım sağladı. Program kapsamında üreticilere toplam 26 ton 100 kilogram nohut tohumu dağıtımı yapıldı. Yüzde 75 hibeli olarak temin edilen nohut tohumları çiftçilere teslim edildi. Vali Sözer, üreticilerle sohbet ederek ekim süreci ve tarımsal üretime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarımda üretim çeşitliliğinin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen proje ile il genelinde nohut ekim alanlarının genişletilmesi ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, proje kapsamında sağlanan desteklerin kırsal kalkınmaya katkı sunacağını belirtti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Üretimin ve üreticinin her zaman yanındayız. Çiftçilerimize bereketli ve kazançlı bir sezon diliyoruz' dedi.