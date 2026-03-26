Bilecik'in Söğüt ilçesinde Küre Köyü yol ayrımı ile Hamitabat Köyü arasındaki yol, bakım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılıyor.

Bilecik - Söğüt Karayolu üzerinde bulunan Küre Köyü yol ayrımı ile Hamitabat Köyü arasındaki güzergâhta, İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında önemli bir düzenlemeye gidildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ' Bilecik - Söğüt Karayolu Küre Köyü yol ayrımı ile Hamitabat Köyü arasındaki güzergahta, İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 25 Mart 2026 tarihi itibarıyla söz konusu yol araç trafiğine kapatılacaktır. Çalışmalar süresince sürücülerimizin mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergâh olarak Hamitabat - Çaltı - Söğüt yolu kullanıma açık olacaktır. Sürücülerimizin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz' dedi.