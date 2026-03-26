Bilecik'te '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. Yıl Dönümü' dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. Yıl Dönümü' kapsamında Murat Hüdavendigar Ortaokulu tarafından hazırlanan anma programına katıldı. Programda öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Şimşek, günün anlam ve önemine ilişkin gerçekleştirilen etkinlikleri yerinde takip etti. Duygu dolu anların yaşandığı programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ve sunumlar katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Şehitlerin aziz hatırasının yad edildiği etkinlikte, Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı. Programın ardından okulda sınıfları da ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Özellikle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava hazırlanan öğrencilerle görüşen Şimşek, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 'Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biridir. Bu bilinçle yetişen gençlerimizin hem akademik hem de milli değerler açısından donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanması en büyük hedefimizdir. LGS'ye hazırlanan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum' dedi.