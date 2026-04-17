Bilecik'te öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Çocuklarla Güvenli Trafiğe Doğru Birlikte Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi düzenlendi. Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları ve trafikte saygı konularında uygulamalı bilgiler verildi.
Eğitimde öğrencilerin trafik bilincinin artırılması ve güvenli yaya davranışlarının kazandırılması hedeflendi.
Kaynak: İHA