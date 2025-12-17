Bilecik Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu’nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası münasebetiyle ‘81 ilimiz hepimiz biriz’ temasıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir katıldı. Etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan stantlarda Türkiye’nin farklı illerine ait yöresel ürünler tanıtılırken, yerli üretimin ve tutumlu olmanın önemi vurgulandı. Program kapsamında öğrencilerin hazırladığı sunumlar ve stantlar katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezine ait çalışmaların da yer aldığı alanlar etkinliğe zenginlik kattı.

Kaynak: İHA